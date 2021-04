Kreml: Vene väed koonduvad, sest Ukrainas võib taas kodusõda lahvatada

Telekanalile Rossija-1 antud intervjuus juhtis Kremli kõneisik tähelepanu asjaolule, et Venemaa kõrval on "riik, kus kodusõda on taas algamas", vahendas TASS.

"Meie kõrval on riik, kus me ei välista, et juhtkond peab taas tarvilikuks siseriikliku probleemi jõuga lahendamist," ütles Peskov. "Kas see on meie jaoks ohtlik? Muidugi, see on ohtlik. Kas peaksime võtma tarvitusele meetmed oma ohutuse tagamiseks? Jah, peame. Ja just seda me ka teeme," rõhutas ta.

"Aga see, mida me teeme, kuhu me oma territooriumil vägesid liigutame, on meie enda asi, meie siseasi. Ja see ei tohiks kellelegi muret valmistada," lisas Peskov. Ta selgitas, et "Venemaa pole kunagi kellelegi ohtu kujutanud" ja süüdistas Ida-Ukraina probleemides Kiievit.

NATO nõuab Venemaalt selgitusi

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John F. Kirby ütles reedel, et Venemaal tuleb selgitada vägede koondamist piki idapiiri Ukrainaga.

Ameeriklaste teatel on tegemist suurima Vene vägede kogunemisega piirkonnas alates 2014. aastast. NATO ametnikud on samuti nõudnud Venemaalt selgitust, ent seni tulutult, tõdes Pentagon.

Kirby sõnul toob Vene vägede koondumine kaasa "ainult suurema ebastabiilsuse ja ebakindluse piirkonnas, kus on olnud juba liialt palju konflikte ja vägivalda".