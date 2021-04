Praeguseks hetkeks on jalaväerühm BKN08 ESTPLA Malis Aafrika kõrvetava päikese all teenistuses olnud natuke üle kolme kuu. Umbes kuu aja pärast ootab meid kodutee. Paljudele sõduritele on see esimene kord osaleda rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, kuid on ka neid kes olid siin kaks aastat tagasi. Rühma koosseisus on sõdureid, kes on saanud kõrbekuuma tunda lisaks Malile ka Afganistanis, Iraagis ja Liibanonis.