VIDEO ja FOTOD | "Va-ba-dus!" Protesti jätk: Toompea mehitati märulipolitseinikega, meeleavaldus kolis Vabaduse väljakule

Juba hommikutundidel olid politseijõud Toompeal paiknevate riigiasutuste lähistel positsioonil. Üleöö kerkinud aed piiras meeleavaldajail lähenemist Riigikogu-esisele platsile, mis möödunud nädala jooksul päevast-päeva protestijaid nägi. Päeva esimesel poolel oli protestijaid kolmekümne ringis. Keskpäevaks jõudis see number suureneda mitmekordselt.

Tavarahva ridades võis silmata ka prominente. Peeter Ernitsat sai näha protestijaid rahustamas. Varro Vooglaid juhtis plakatit demonstreerides tähelepanu põhiseadusele. Laste ja tšelloga protestile ilmunud muusik Silvia Ilves jagas valjult oma seisukohta kõigiga, kes vähegi kuulasid. Tuttavaid nägusid leidus muidki.

Politseinikel ja terviseameti esindajail on käed-jalad tööd täis. Platsilt on eemaldatud nii mõnedki massikogunemist innustanud isikud (muuseas üks protestijate esirindlastest) ja paarile inimesele on määratud ka koroonaohutusnõuete mittetäitmise eest üsnagi kopsakas trahv.