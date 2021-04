FOTOD | Protesti jätk: Toompea on mehitatud märulipolitseinikega, meeleavaldus kolis Vabaduse väljakule

Politseijõud on igati nähtaval - sisse on piiratud kogu piirkond, kus eile meelt avaldati. Platsi ümbritseb aed, mis takistab massilist kogunemist.

Üldine meeleolu protestijate ja politseijõudude on olnud päeva esimesel poolel valdavalt rahulik.

Kolmveerand tundi hiljem saabus protestijate sekka must mikrobuss sildiga "#fakepandemic", mille esiistmel viibinud naisisik viidi dokumentide kontrolliks politseibussi juurde.

Kõik isikud, kes vähegi julgeolekujõududega - keda on kohal kordades rohkem kui meeleavaldajaid - vaidlema asuvad, suunatakse politseinike poolt kõrvale, kus arutletakse vaikselt olukorra üle.

Kuna võimalused Toompeal vabalt toimimiseks on väiksed, otsustasid protestijad kolida ümber Vabaduse väljakule. Mass asus liikvele sihtkoha suunas, politseinikud ühes nendega. Meeleolu on endiselt rahulik, protestijad kostitasid julgeolekujõude lausa aplausiga. Kohati kummastav näib laste suur osakaal meeleavaldajate seas - põnne võib märgata rahva seas umbes kümnekonna kanti.



Uuenenud taktika

Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder märkis eile olukorda kommenteerides, et päeva jooksul aset leidnud arengud andsid politseile põhjust oma taktika üle vaadata.

“Päeva teises pooles liikusid inimesed Vabaduse platsile ja sealt edasi Raekoja platsile, kus hoolimata viirusohust koguneti kätest kinni hoides ringi ning tehti grupikallistus. Tõlgendusruumi, mida sellise käitumisega öeldakse, on vähe: sadakond inimest selliselt ühes külakuhjas kallistamas ei näita muud, kui hoolimatust kõigi teiste seniste pingutuste vastu. Toompeale naastes oli koosolekul osalejaid endiselt paarsada ning inimestel tõsiseid raskusi üksteisega distantsi hoidmisel. Politseinikud suunasid kõik see aeg osalejaid väiksematesse gruppidesse ning tegid selgitustööd. Selleks ajaks olid koosolekule tulnud ka mõned inimesed, kes käitusid provokatiivselt püüdes politseinike tööd asjakohatute kommentaaridega segada. Juhtunut arvesse võttes vaatab politsei oma senise taktika üle, et otsustada edasised tegevused,” märkis Põder eile.