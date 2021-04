FOTOD | Protesti jätk: Toompea on mehitatud märulipolitseinikega

Politseijõud on igati nähtaval - sisse on piiratud kogu piirkond, kus eile meelt avaldati. Platsi ümbritseb aed, mis takistab massilist kogunemist.

Meeleavaldajate sekka saabus ka Riigikogu liige Peeter Ernits (EKRE), kelle eesmärgiks näib olevat protestijate rahustamine. Meeleavaldajad näisid suhtuvat temasse sõbralikult, tema argumente kuulatakse. Näha on ka n-ö vastuprotestijaid, kelle plakatil on argumendid maski kandmise kaitseks.

Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder märkis eile olukorda kommenteerides, et päeva jooksul aset leidnud arengud andsid politseile põhjust oma taktika üle vaadata.

“Päeva teises pooles liikusid inimesed Vabaduse platsile ja sealt edasi Raekoja platsile, kus hoolimata viirusohust koguneti kätest kinni hoides ringi ning tehti grupikallistus. Tõlgendusruumi, mida sellise käitumisega öeldakse, on vähe: sadakond inimest selliselt ühes külakuhjas kallistamas ei näita muud, kui hoolimatust kõigi teiste seniste pingutuste vastu. Toompeale naastes oli koosolekul osalejaid endiselt paarsada ning inimestel tõsiseid raskusi üksteisega distantsi hoidmisel. Politseinikud suunasid kõik see aeg osalejaid väiksematesse gruppidesse ning tegid selgitustööd. Selleks ajaks olid koosolekule tulnud ka mõned inimesed, kes käitusid provokatiivselt püüdes politseinike tööd asjakohatute kommentaaridega segada. Juhtunut arvesse võttes vaatab politsei oma senise taktika üle, et otsustada edasised tegevused,” märkis Põder eile.