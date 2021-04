FOTOD | Protesti jätk: Toompea mehitati märulipolitseinikega, meeleavaldus kolis Vabaduse väljakule

Kella kahe paiku läks olukord pingelisemaks. Politsei toimetas väljakult minema veel ühe härrasmehe (kes kuulutas meediale hiljuti, et soovib Kaja Kallase asemel riiki juhtida). Üks naissoost isik otsustas blokeerida politseibussi liikumist, mistõttu tuli ta füüsiliselt eemaldada ja mujale viia. Silma järgi hinnates on kohale jõudnud pea kakssada inimest ning tulijaid näib olevat veelgi.

Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder märkis eile olukorda kommenteerides, et päeva jooksul aset leidnud arengud andsid politseile põhjust oma taktika üle vaadata.

“Päeva teises pooles liikusid inimesed Vabaduse platsile ja sealt edasi Raekoja platsile, kus hoolimata viirusohust koguneti kätest kinni hoides ringi ning tehti grupikallistus. Tõlgendusruumi, mida sellise käitumisega öeldakse, on vähe: sadakond inimest selliselt ühes külakuhjas kallistamas ei näita muud, kui hoolimatust kõigi teiste seniste pingutuste vastu. Toompeale naastes oli koosolekul osalejaid endiselt paarsada ning inimestel tõsiseid raskusi üksteisega distantsi hoidmisel. Politseinikud suunasid kõik see aeg osalejaid väiksematesse gruppidesse ning tegid selgitustööd. Selleks ajaks olid koosolekule tulnud ka mõned inimesed, kes käitusid provokatiivselt, püüdes politseinike tööd asjakohatute kommentaaridega segada. Juhtunut arvesse võttes vaatab politsei oma senise taktika üle, et otsustada edasised tegevused,” märkis Põder eile.