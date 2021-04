Zn.ua: Ida-Ukraina mässulised tahavad paluda Moskvalt sõjalist abi või piirkonna Venemaaga liitmist

Kõigis kolmes tänab Pušõlin Putinit " Donbassi rahva nimel hindamatu abi eest, mis on aidanud meil Kiievi võimude survest hoolimata ellu jääda alates 2014. aastast".

Ühtlasi nimetab ta hindamatuks Venemaa presidendi otsust tunnustada "vabariikide" elanikele väljastatud dokumente ja anda neile võimalus saada Venemaa kodanikeks. "Inimestele, kes tunnevad end vaimus venelastena ja peavad oma põhieesmärgiks lõimumist Venemaa sotsiaal-poliitilise kultuuriruumiga, tähendab see hindamatut võimalust".

Järgnev palve on kõigis kolmes versioonis aga erinev.

Neist esimeses palub Pušõlin Putinil "osutada sõjalist abi, et lõpetada Ukraina ulatuslik vaenutegevus ja agressioon" . Taotluses tuuakse õigustusena eesmärki vältida tsiviilisikute hukkumist ning infrastruktuuri ja eluruumide hävimist.

Teises versioonis palub Pušõlin liita DRV Venemaa koosseisu: "Ma palun teil võtta vastu meie vabariik Vene Föderatsiooni. Kõik meie inimesed tahavad saada osaks Venemaa suurjõust. Tõend sellest on rahvahääletuse tulemused 11. mail 2014 ning samuti arvukad järjekorrad Venemaa kodakondsuse saamiseks." DRV juht lisab, et vajadusel on elanikud "valmis oma tahet uuesti väljendama, kinnitamaks soovi ühineda oma ajaloolise kodumaaga".