Volinik: Sputnik V vaktsiin jõuaks Euroopa Liitu liiga hilja

"Euroopa ravimiamet (EMA) uurib Sputnik V-d ja annab sellele õige hinnangu - olen selles kindel," ütles Breton. "Heakskiitmine ei tähenda aga sugugi seda, et vaktsiini saab toota piisavas koguses. Tavaliselt kulub mitu kuud enne, kui on võimalik sobiv tootmine luua ja käivitada," rääkis ta Der Spiegelile.

Varem ütles Breton, et Euroopa Liit ei vaja Sputnik V-d. Kui temalt küsiti selle ravimi kasutamise võimaluse kohta EL-i puudujääkide kompenseerimiseks, ütles ta, et Euroopa Komisjon ei kahtle Sputnik V kvaliteedis, kuid teab, et Venemaal "on endal selle vaktsiini tootmisega raskusi".