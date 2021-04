Kaitseliit tunnustas aasta tegusid

„Kaitseliit on vabatahtlike organisatsioon ning kõik sellesse panustajad on tunnustust väärt. Ja ometigi on nende tublide meeste ja naiste ning noorte seas neid, kes panustavad teistest enam. Kuigi meil on olemas eriliste inimeste tunnustamise formaat aasta kaitseliitlase, naiskodukaitsja, noortejuhi, kodutütre või noorkotka näol, on sellest kujunenud pigem tunnustus elutöö eest,“ ütles brigaadikindral Ühtegi. „Seetõttu otsustasimegi eraldi meeles pidama hakata neid vabatahtlikke, kes just konkreetse aasta jooksul on omal initsiatiivil panustanud organisatsiooni arengusse sedavõrd, et nende tegu on kaaslased hinnanud tunnustuse vääriliseks.“