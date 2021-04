Sohvaskandaal röövis Euroopa Ülemkogu presidendilt une: kui saaksin, läheksin ajas tagasi

45-aastane Michel tunnistas usutluses ajalehele Handelsblatt, et nn sohvaskandaal röövis talt õndsa une.

"Ma ei tee saladust, et ma pole öösiti hästi maganud, sest mängin juhtunut oma peas pidevalt uuesti läbi," ütles Michel Handelsblattile ja lisas, et kui oleks võimalik, läheks ta ajas tagasi ja parandaks olukorda.

62-aastane von der Leyen näitas oma imestust saksakeelse hüüatusega „Ähm?” Tema pressiesindaja ütles hiljem, et komisjoni juht oli üllatunud, kuid otsustas siiski, et kohtumise sisu on vormilistest küsimustest olulisem.