Teed sel kevadel riigieksamit? Tee enne ka koroonatesti, et kõik oleks võimalikult turvaline!

Veel on võimalik panna end kirja, et teha enne eksamit koroonatest. Mida rohkem eksamitegijaid teeb testi, seda turvalisemad on eksamid. Proov võetakse kurguloputusvedelikust, see on lihtne ja tüüpilistest ninaneelutestidest oluliselt mugavam viis. Testile registreerumiseks tuleb võtta ühendust oma kooliga. Koolid saavad veel esmaspäeva hommikuni testida soovijate nimekirju täiendada.

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab kõigil eksamitegijatel kasutada võimalust ning anda enne riigieksameid koroonatest, et kaitsta nii enda kui oma kaaslaste tervist. Lisaks kõigile muudele ettevaatusabinõudele, on ka eksamipäeval väga oluline, et haigustunnuste korral jäädaks koju. Noored, kes on haiged, eneseisolatsioonis või kelle testi tulemus on positiivne, saavad teha eksami lisaeksami ajal. Testimine on vabatahtlik.