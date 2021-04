Mart Helme asutab riigikogus Euroopa Liidust väljaastumise toetusgrupi: eesmärgiks on diskussioon

Helme tõdes, et mõned EKRE fraktsiooni liikmed on tõotanud toetusgrupiga liituda. Küll aga on teada ka fraktsioonikaaslaste otsusest mitte ühineda, vaid jääda äraootavale seisukohale.

"Meil on kindlasti ka pigem euromeelseid inimesi. Ma ei saa öelda, et meil on siin konsensuslik üksmeel," sõnas partei endine esimees. Juhul, kui partei tõesti otsustab minna seda teed tervikuna, tuleb võtta vastavad otsused vastu juhatuses ja erakonna volikogus. "Peab täpsemalt järele vaatama, võib-olla on vaja meie programmi muutmist," märkis Helme.