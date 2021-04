USA: Venemaal tuleb vägede koondamist selgitada

Valge Maja ametnike sõnul on tegemist suurima Vene vägede kogunemisega piirkonnas alates 2014. aastast. NATO ametnikud on nõudnud Venemaalt selgitust, ent ei ole saanud selgeid vastuseid võimaliku väljaõppe ega õppuste kohta, tõdes Pentagon.

Kirby ütles, et ta on järjekindlalt rääkinud Venemaa tegevusest kui vägede koondamisest "just seetõttu, et me ei arva, et venelaste tegevust saadab läbipaistvus".

Kirby ei täpsustanud Vene väekontingendi ulatust ega selle varustust. Ta ütles, et väed on Krimmis - mis on de jure endiselt Ukraina osa - ja piki idapiiri Ukrainaga.

"Ma ei hakka rääkima luurehinnangutest ega sellest, mida me näeme," ütles Kirby. "Mida me kutsume venelasi üles tegema, on just nimelt see, et nad ütleksid maailmale, mida nad teevad, milliste jõudude, võimete ja kavatsustega."

Tema sõnul põhjustab vägede koondamine "ainult rohkem ebastabiilsust ja ebakindlust selles maailma osas, kus on olnud juba liialt palju konflikte ja liialt palju vägivalda".