Vaktsiinitootja: Sputnik V-ga on võimalik eluaegne immuunsus

“Mul on lootus, et vaktsiin toimib mitte aasta-kaks, vaid terve elu. Kaks korda süsti ja elagi 5-10 aastat kauem,” ütles Gintsburg Intefaxile.

Ta lisas, et jätab oma antikehad järeltulijaile päranduseks. “Aga mitte selleks, et neid koroonaviiruse eest kaitsta, vaid eelkõige selleks, et vaadata, kui kiiresti neil tekib antikehade vaste,” seletas keskuse pea.