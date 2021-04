FOTOD | Protest jätkub: Toompeale on meelt avaldama toodud ka maimikud

Delfi fotoreporteril tuli siiski omast kogemusest märkida, et mõningaid politseinikega vaidlejaid siiski leidub - suunitlused korrakaitsjatelt on seotud koroonaviiruse ohutusmeetmete tagamisega. Nüüdseks on kohale saabunud ka politseibuss, mille kõlaritest lastakse kohalviibijaile avaliku korra suhtes kehtivaid reegleid. Maske kantakse väga vähe, paljud inimesed kallistavad üksteist.

Fotoreporteri sõnutsi on meeleavaldajate seas näha ka tuttavaid nägusi hoopis teistlaadi protestilt, mis leidis aset aastaid tagasi. "Üks kunagine Haabersti hõberemmelga kaitsja on näiteks siin," kirjeldads Andres Putting nähtut. Lisaks lõigatakse lahti kringlit, mida jagatakse protestijaile kõhukosutuseks. Suutäite vahele lauldakse ka Eesti hümni.

Külmast tuulest ja kõledast ilmast hoolimata on üsnagi palju näha tänasel protestil lasteaiaealisi lapsi, kellele vanavanemad on pihku pistnud Eesti lipu. Meeleolu on loomas ka Tõnis Mäe "Koitu" mängiv must mikrobuss, mille tagumist klaasi ehivad kleebistena "#fakepandemic" ja "sõnavabadus".