VIDEO | Laulukaar värvus koroonaohvrite mälestamiseks veripunaseks

„Üle maailma värvuvad maamärgid koroonaohvrite mälestuseks ning meditsiinitöötajate pingutuste tunnustamiseks,“ ütles Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja. „Laulukaare südamelöögid mälestavad neid, keda koroona tõttu meie seas enam pole, kuid teisalt sümboliseerivad lootust ja usku, et saame ühiste pingutuste tulemusel sellest olukorrast jagu.“

Eestis on kokku surnud 1020 koroonaviirusega nakatunut. Kogu maailmas on viirusega nakatunutest oma elu kaotnud pea kolm miljonit inimest (2 929 608).

Valguse ja värvidega mängides on koroonaohvreid mälestatud pandeemia jooksul mujalgi - leidub algatusi, mis on kaasanud eraisikuid ühes oma kodus leiduva valgustusega kui ka suuremaid ettevõtmisi, mille raames on koroonaohvrite mälestust au sees hoitud ka näiteks jõuluaegsete valgusinstallatsioonidega.