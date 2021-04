Õdesid ja hooldustöötaid tänav „pai“ kampaania kogus nädalaga üle 300 000 euro annetusi

Pea 250 eraisiku ja ettevõtte algatusel sündis käesoleval nädalal "pai" kampaania, mille eesmärgiks on suunata tähelepanu tervishoiusüsteemis töötavate õdede ja hooldustöötajate peale. Laekunud annetused konverteeritakse vautšeri tüüpi „pai kaartideks“, mis kingitakse hiljem õdedele ja hooldustöötajatele ning alates 1. juunist saab nende kaartidega tarbida teenuseid Eesti siseturismis, meelelahutuses ja kultuurisektoris. Sihtgrupi suuruseks on ligi 17 000 meditsiinitöölist.

„Meil on koostöö alguse üle väga hea meel, sest iseseisvalt nende inimesteni jõudmine käiks meile üle jõu. Ent organiseerunud kutseühingu jaoks on oma liikmete ja laiemalt kogu sektori eest seismine igapäevane professionaalne töö,“ ütles Link.

Eesti Õdede Liidu asepresidendi Gerli Liiveti sõnul on nad tänulikud kõigile kodanikele ja ettevõtetele, kes on „pai” kampaaniasse panustamas nii vabatahtlikuna kui ka rahaliste annetustega.

„Aitäh, et märkate õdesid ja hooldustöötajaid! Loodame, et ”pai” kampaania algatus jõuab võimalikult suure hulga õdede ja hooldustöötajateni. Riigilt ja tööandjatelt ootame siiski selgeid sõnumeid ja konkreetseid lahendusi, et tervishoiusüsteemis pingeid leevendada ning patsiendi kõrval tegutsejaid päriselt väärtustada,“ sõnas Liivet omalt poolt.

„Täna planeerime, et ühe „pai kaardi“ rahaliseks väärtuseks saab olema 50 kuni 100 eurot. Lõplik number, mis kaardile kirjutatakse, sõltub sellest, millises mahus meil annetusi õnnestub koguda. Loodame, et saame annetuste abil pai teha võimalikult paljudele õdedele ja hooldustöötajatele,“ ütles Link.

Katri Link lisas, et oluline „pai“ algatuse juures on ka see, et lisaks õdede ja hooldustöötajate tunnustamisele aitab „pai“ ka täiendavalt kriisis kõige valusama löögi saanud sektoreid Eestis – turismi ja kultuuri valdkondi.