Jüri Ratas: presidendi kriitika valmistab nõutust ja pettumust

Eesti ei ole täna Euroopa Liidus vaktsineerimise kiiruselt kolmas seetõttu, et otsused lakkasid olemast ning aasta möödus mitte midagi tegemise tähe all. Vastupidi, tegutsema pidi kiiresti ning toona täiesti uues ja enneolematus olukorras. Kutsusime kokku teadusnõukoja, kinnitasime vaktsineerimise kava ja põhimõtted, seisime tugevalt Eesti jaoks mõeldud vaktsiinitarnete eest ning korraldasime vastava logistika. Samal ajal toetasime piirangute ajal meie tervishoiuvaldkonda, ettevõtlust ja inimesi, mis on aidanud meil kriisis üheskoos toime tulla. Vaktsiinilepinguid sõlmides tegime ettevaatavaid otsuseid teadmata, millised vaktsiinid esimesena turule tulevad, kuidas Eesti inimesed need vastu võtavad ning milline saab olema viiruse kulg.

Poole aastaga, kohati vaid mõne nädalaga, on selgelt väga palju muutunud nii teadmistes kui ka soovitustes, mida eksperdid on COVID-19 meetmete ja erinevate vaktsiinide kasutamise puhul andnud. Väita aga, et segadused tulenevad sellest, et töö on jäänud tegemata, pole põhjendatud ning selliste väidete korral oleks presidendil kindlasti kohane välja öelda ka konkreetsed ettepanekud, mil moel saanuks vaktsineerimist piiratud ja heitlike vaktsiinitarnete tingimustes kiirendada. Veelgi õigem olnuks need ettepanekud teha vaktsineerimise planeerimise ajal, mitte tagantjärele üldsõnalise kriitikana.