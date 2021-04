Pärnus sai mereakvaariumi kolimisel kannatada kuus inimest, üks isik on viidud haiglasse

Pärnus asuvas Pernova Loodusmajas tekkis mereakvaariumi kolimise käigus kuuel inimesel võimalik palytoxini mürgistus. Hetkel ei ole kinnitatud, et tegemist on kindlasti palytoxiniga, kuid Eesti teadlaste sõnul on see esialgu kõige tõenäolisem mürgistuse põhjus. Hetkel viibib akvarist, kes otseselt akvaariumi sisse seadmisega tegeles, haiglaravil. Viiel töötajal, kes samal ajal majas viibisid, on samuti ilmnenud mürgistusnähud.

Lääne päästekeskuse päästetööde juht Tarmo Voltein ütles, et palytoxin on bioloogilise päritoluga mürkaine, mis tekib korallide elutegevuse käigus. „Akvaariumi sisse seadmise käigus puutusid korallid kokku õhuga, mille tõttu paiskus õhku mürkainet. Teadaolevalt on sellist juhust olnud maailmas vaid paaril korral. Hetkel tegeleb Päästeameti keemiameeskond erinevate proovide kogumisega, et kinnitada, kas tegemist on palytoxiniga.“ Peale proovide võtmist ventileerivad päästjad hoone, et tagada loodusmajas normaalne ja puhas õhk.

Pernova loodusmaja direktori Kaire Mertsini sõnul juhtus võimalik mürgistus uue mereakvaariumi sisseseadmise käigus, kui koralle ja kivimeid puhastati ning akvaariumit valmisolekusse seati. „Korallid ei kujuta endast ohtu, kui nad on vee all, õhuga kokkupuutumisel võib lekkida õhku mürkaineid,“ ütles Mertsin. „Olukorra kiireks lahendamiseks tehakse toksilised kivid kahjutuks. Olukorra selgitamisse ja analüüside tegemisse on kaasatud oma ala parimad eksperdid Tallinna Tehnikaülikooli Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist, Tartu Ülikooli keemia instituudi ning merebioloogid. Täna on kõige olulisem inimeste tervis ja kiire ning õige abi. Ka selleks oleme kaasanud oma ala eksperdid üle maailma,“ ütles Pernova Loodusmaja direktor.