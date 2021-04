Välisminister Liimets vestles Vene kolleegi Lavroviga, jutuks tuli piirleping

„Eesti ja Venemaa on naabrid ja seetõttu tuleb meil teineteisega suhelda. Olgugi et meil on omavahel erimeelsusi ning meie arvamused lahknevad paljudes küsimustes. Telefonikõnes tõstatasin olulise kahepoolsete suhete teemana 2014. aastal meie riikide vahel sõlmitud piirilepingu ratifitseerimise küsimuse, millega Eesti ametis olev valitsus on avaldanud valmisolekut edasi liikuda. Jõustunud piirileping annab Eestile ja meie liitlastele väga olulise kindluse. See puudutab nii meie julgeolekut kui ka võitlust organiseeritud kuritegevuse, narkootikumide ja salakauba liikumise ning inimkaubandusega. Leidsime, et konsultatsioone tuleb jätkata,“ ütles välisminister.