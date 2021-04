Eesti otsib vaktsiinitsaari, aga millist? Vastavad Joller, Aaviksoo ja Kiik

Joller on senise vaktsineerimise suhtes kriitiline: “Teatud osapooled ei pidanud kokkuleppeist kinni.” Tema sõnul on perearstidele arusaamatu, miks riskirühmi ja vaktsineerimise strateegiat käigupealt muudeti.

Arst leiab, et vaktsineerimisjuht peaks olema arst või vähemalt mõistma neid, kes igapäevaselt patsientidega tegelevad: “Ta võiks teada valdkonda. Seda, mis on arstieetika, mis põhimõttel arstid vaksineerimist korraldavad. Kui ei teagi, peaks ta suutma aktsepteerida vaktsineerimisega tegelevate arstide ja immunoprofülaktika komisjoni seisukohti.” Joller on kriitiline nende otsustajate suhtes, kes on teinud vaktsineerimisega seotud tema hinnangul poliitilistel kaalutlustel.

Tartu Ülikooli ja TalTechi rektorina töötanud mitmekordne eksminister leiab, et tegemist on eeskätt juhtimisküsimusega. “Esmalt tuleks selgeks teha, mida sellelt juhilt üldse oodatakse,” ütles Aaviksoo. Ta peab eksitavaks mõiste “projektijuht” kasutamist loodava ametikoha puhul, sest ilmselt on vaja selgete volitustega tegevjuhti, pigem erakorraliste volitustega asekantslerit. “Projektijuhiks mõistlik inimene ei lähe. Miljoni inimese erakorraline vaktsineerimine on tõsine ettevõtmine, mille saavutamiseks on vaja sõnastada eesmärk, leida sobivate võimetega juht ning anda talle võim, volitused ja ressursid. Sõjaväelises keeles on tegemist operatsiooniga, mille juht vajab asjakohast command-and-control organisatsiooni."