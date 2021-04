GRAAFIK | Peaminister ja teised läbipõdenud vajaksid ühte vaktsiinisüsti

Koroonaviiruse läbipõdenud peaminister Kaja Kallas sai reedel kätte antikehade testi tulemuse . See näitas, et Kallasel on kaitse uuesti nakatumise suhtes mõneks ajaks olemas, ent enne sügist oleks tal mõistlik teha ka üks vaktsiinisüst. Miks vaktsineeritakse üldiselt kahe doosiga, ent läbipõdenuid ühe doosiga, selgitab TÜ genoomikateadur Erik Abner.