Eile tehti Eestis rekordilised ligi 13 000 vaktsineerimist

„Lähinädalatel jätkub COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine perearstide juures. Praegusest kriisist väljumiseks on esmatähtis kaitsta vaktsineerimisega võimalikult kiiresti COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamaid ehk üle 70-aastaseid ning teatud diagnooside ja haigustega inimesi, kes võivad põdeda COVID-19 haigust väga raskelt ja vajada haiglaravi,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Tunnustan tervisevaldkonda ja tervishoiutöötajaid, kes praeguses kriitilises olukorras on teinud suuri pingutusi, et saaksime vaktsineerimisega võimalikult paljudele inimestele COVID-19 haiguse eest kaitset pakkuda.“

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 16% täiskasvanud elanikkonnast, Eestis 21%. Eesti on COVID-19 vaktsineerimiste arvult elaniku kohta Euroopa Liidus Malta ja Ungari järel kolmandal kohal.

Üle 80-aastastest inimestest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 49% üle Eesti ja kaheksas maakonnas ca 60% või rohkem. Kõige kõrgem on üle 80-aastaste inimeste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga Saaremaal ja Hiiumaal 72%, Raplamaal 68%, Läänemaal 66%, Järvamaal 64%, Viljandimaal 59%, Jõgevamaal 58%, Tartumaal 57%. Kõigist üle 70-aastastest on praeguseks üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 48 protsenti. Üle 70-aastaste hõlmatus on kasvamas ka Ida-Virumaal, kus on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud iga neljas üle 70-aastane.