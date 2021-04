REPORTAAŽ | Põhja-Iirimaal kestavad teist nädalat rahutused, kardetakse konflikti tagasitulekut

Rahutuste esimese kuue öö jooksul sai Põhja-Iirimaal viga 55 politseinikku. See on uus pööre poliitilises kriisis, mida mõjutavad nii Brexit kui ka iirimeelsete rahvuslaste ja britimeelsete unionistide igavene vastasseis. “Eilne öö oli midagi sellist, mida me ei ole Belfastis ega mujal Põhja-Iirimaal juba aastaid näinud,” ütles neljapäeval Põhja-Iiri politseiülema asetäitja Jonathan Roberts. “Oli väga suur vedamine, et eile keegi surma ega vigastada ei saanud, arvestades, kui palju bensiinipomme loobiti.”

Ajakirjanik ei pea Põhja-Iirimaa kokkupõrgete paikade ülesleidmiseks palju pingutama. Ajad ja kohad on leitavad Facebookist või mujalt sotsiaalmeediast. Võib järgneda noorukitele, kes bensiinijaamas kanistreid täidavad. Või vanematele inimestele, kes kogunevad, et vaatemängu mobiilikaameratega jäädvustada. Üks vanem naine oli kolmapäeval Belfasti Lanark Wayle tulnud hommikumantliga, mille peale oli tõmmatud talvejope. Oodata oli pikka, külma ja põnevat õhtut. “Enam ei lähe kaua,” ütles üks mees, ilma et ta oleks need sõnad otseselt kellelegi suunanud.