VIDEO | Politsei eesmärk on täna Toompeal ära hoida olukorra käest minemist. Protestijad kardavad "politseiriiki"

Brauer selgitas, et tema arvates ei ole õige, et politseile antakse liiga palju õigusi ning selle juures jäetakse ka palju tõlgendamisvabadust. Talle ei meeldi, et politseile tekib õigus nakkusohtlik inimene "viibimiskohta" viia.

Kõik need õigused kehtivad politseile vaid siis, kui on täidetud kaks tingimust: 1) parajasti on tervishoiualane hädaolukord; 2) terviseametil endal pole võimalik neid ülesandeid täita. Tavaolukorras menetleb rikkumisi endiselt terviseamet ise. Siiski on just terviseamet see, mis saab otsustada, kas parajasti on või ei ole tervishoiualane hädaolukord.