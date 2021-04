Kreml lubas lahingutegevuse taaspuhkemise korral Donbassi elanikke kaitsma asuda

„Lahingutegevuse taaspuhkemise korral, Srebrenica -sarnase inimkatastroofi potentsiaalse kordumise korral, millest on juba rääkinud president Putin, ei jää kõrvale üks riik maailmas. Ja kõik riigid, sealhulgas Venemaa, võtavad kasutusele meetmeid, et selliseid tragöödiaid rohkem ei juhtuks,” teatas Peskov, vastates küsimusele, millistel tingimustel võtab Venemaa kasutusele meetmed Venemaa kodanike kaitseks.

Peskov rõhutas, et see on vajalik selleks, et mitte lubada inimeste massilist hukkumist.