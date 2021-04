JÄRELVAADATAV | Online-arutelu "Mis toimub Aafrikas ja kuidas see meid Euroopas mõjutab?"

”Euroopa Liit on Aafrikale järjest suuremat tähelepanu pööramas,” ütles Urmas Paet. ”Seda nõuab geopoliitiliste jõujoonte nihkumine ning globaalsed väljakutsed, millele lahenduste leidmine vajab tihedat rahvusvahelist koostööd, nagu näiteks kliimasoojenemise- ja terrorismivastane võitlus, rändeküsimused, aga ka taastumine koroonapandeemiast,” lisas ta.

Lisaks ühiste väljakutsetega tegelemisele pakub Aafrika Paeti sõnul Euroopale palju uusi võimalusi majandus- ja kaubanduskoostöö tugevdamise näol ja kindlasti ka digivaldkonnas, mis on Eestilegi südamelähedane teema.

”Tuleb meeles pidada, et Euroopa Liit ei ole sugugi ainuke, kes on hakanud Aafrikaga suhteid tihendama,” ütles Paet. ”Sama on tegemas ka näiteks Hiina ja Venemaa.”