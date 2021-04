Maardus on võimalik ka haisuta

Kõik on kuulnud, et toitu jääb üle. Õige on ka see jutt, et kõige targem on toidu äraviskamist vältida, annetada Toidupangale või jagada toimetulekuraskustega peredele. Aga endiselt tekib kolmveerand toidujäätmetest Eestimaa kodudes ja veerand väljapool neid. Tegu on ennekõike riknenud köögi- ja puuviljade, kuivainete ning riknenud valmistoiduga. Ligi pooled inimesed viskavad oma supijäägid olmejäätmete konteinerisse, 20 protsenti komposteerib ise ja 30 protsenti sordib biolagunevad jäätmed eraldi konteinerisse, mille viib ära jäätmekäitlusfirma.

Olmejäätmete konteinerisse valatud supigi viib jäätmefirma muidugi kinnistult ära, aga keegi ei saa sellisest segust enam sortimisväärset olmeprügi ega biojäätmeid – need jäätmed lõpetavad oma teekonna Iru elektrijaamas. Lisaks väheneb põletusse minevate jäätmete kütteväärtus. Värskeima SEI (Stockholm Environment Institute) Tallinna poolt Põhja-Eesti erinevates linnades tehtud segaolmejäätmete sortimisuuringu kohaselt moodustab pool olmejäätmete massist biolagunev jääde. Riigi jäätmepoliitika peab viima selleni, et sorditud biojäätmete osakaal kasvab võrreldes praegusega. Edasi on kaks võimalikku teed: suures mahus kompostimine värskes õhus, kus küll kõik, mis gaasiline, välisõhku lendub, ning biogaasi tootmine. See esimene variant paneb idatuulte korral Maardu rahva nina kirtsutama.

Keskkonnnatehnoloogia- ja keemiavõõrale inimesele võib biogaasi tootmine olla salapärane ning ulmeline protsess. Tõde on, et midagi müstilist selles pole. Eestis on neid käitisi juba paarikümne kandis. Anaeroobse kääritamisprotsessi põhiolemus on ilmselt koolilaste õppekavas.

Me tahame riknenud pitsa ja banaanid kääritada biometaaniks.