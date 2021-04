Kohtus tunnistanud eksperdid: George Floydi tappis hapnikupuudus, mitte fentanüül

„Alguses on näha, et ta on teadvusel, on näha kerget võbelemist ja siis see kaob,” ütles Tobin. „See on hetk, kui elu tema kehast lahkub.”

Tobin ütles ka, et see, et Floyd rääkis ja videost on näha, et ta liigutas, ei tähenda, et ta hingas adekvaatselt. Ühe jalaliigutuse kohta ütles Tobin, et see on tahtmatu liigutus, mis viitab ajukahjustusele. Tobini sõnul suudab inimene rääkida kuni õhukanal aheneb 15 protsendini normaalsest, pärast mida on käes suur häda.