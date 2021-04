TÜ teadur Kaja Kallase antikehade testi tulemusest: soovitan teha enne sügist ühe vaktsiinisüsti

Tartu ülikooli genoomika instituudi funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner ütles Delfile, et selline COVID-19 vastaste antikehade tase viitab, et inimene on haiguse läbi põdenud ning tema organism on viiruse vastu kaitse üles ehitanud. Tema sõnul näitavad andmed, et sellistel puhkudel püsib kaitse viiruse eest vähemalt kuus kuud ning tõenäoliselt ka kauemgi.