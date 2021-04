Vene presidendiadministratsiooni asejuht: lahingutegevuse algus Donbassis oleks Ukraina lõpu algus

„Lahingutegevuse algus on Ukraina lõpu algus. See on enesetulistamine, enese tulistamine mitte jalga, vaid meelekohta,” ütles Kozak, lisades, et Ukraina lagunemiseni viib ka NATO-sse astumine, vahendab RBK.

Seejuures kinnitas Kozak, et Venemaa võimud ei ole huvitatud Ukraina suveräänsuse piiramisest ega tema territooriumile sissetungimisest. Kozaki sõnul huvitab Venemaad ainult oma kodanike kaitsmine ning naabrus stabiilse ja sõbraliku riigiga.

„Kõik sõltub sellest, milliseks saab tulekahju ulatus. Kui seal korraldatakse, nagu ütleb meie president, Srebrenica, oleme nähtavasti sunnitud asuma kaitsele,” lausus Kozak.

Srebrenica on koht Bosnia ja Hertsegoviinas, kus serblased tapsid 1995. aastal üle 8000 Bosnia moslemist mehe ja poisi.

2019. aastal ütles Venemaa president Vladimir Putin, et on enneaegne anda Ukraina võimudele kontroll Ukraina-Vene piiri üle Donbassis, sest siis ähvardab Srebrenica tragöödia kordumine.

„Tuleb Srebrenica ja kõik. Me oleme ju näinud, kuidas president Zelenskõi pidas diskussioone natsionalistidega. On selge, kes seal tugevam on. Ja mis seal toimub? Ja kes neid juhtima hakkab, neid natsionaliste, kui nad sisenevad nendele territooriumidele ilma inimestele garantiisid andmata?” rääkis tollal Putin.

„Ma ei varja ja ütlen seda alati, et nad on lapsed tikkudega. Ja kui neil seal miski kogemata põlema läheb, on raske isegi ennustada, [mis juhtub]” lausus Kozak Ukraina kohta.