VIDEO ja FOTOD | Politsei teeb Toompea lossi ees kindlaks, et protestijad järgiksid koroonareegleid, üks inimene viidi minema

Politsei on Lossi platsil avalike koosolekute läbiviimist kõigil päevadel jälginud ning suunanud inimesi hajutatuse nõuetest kinni pidama. Nädala alguses oli hajutatus tagatud, kuid kahel viimasel päeval on sellel osalenud 200-250 inimest ning osalejad pole hajutatuse nõudest kinni pidanud.

Politsei viis minema Veiko Huuse. Ta lahkus politseiga rahumeelselt. Politsei pressiesindaja Kristjan Lukk selgitas, et Huuse viidi minema selleks, et temaga vestelda, sest mees oli kutsunud inimesi registreerimata kogunemisele.

"Lossi platsil liikumine on piiratud, et hoida ära viiruse levik," seisab siltidel.

Politsei on Toompea lossi ette toonud piirdeaiad, millel on ka sildid, kus kirjas, et avalikest koosolekutest tohib praegu osa võtta kuni kümme inimest, kes ei puutu üksteisega kokku. Märgitakse, et kõikjal kehtib 2+2 reegel, mis tähendab, et koos võib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistega hoidma kahemeetrist vahet.

"Terviseameti ohuprognoosi kohaselt on rohkem kui kümne inimese kogunemise korral kõrgendatud oht viiruse aktiivseks levikuks. Arvestades, et COVID-19 haigus vajab raskel juhul haiglaravi ning võib lõppeda surmaga, on tegemist ohuga inimeste elule," ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Olukorra lahendamiseks tuleb tema sõnul tagada hajutatus, millega kaitstakse neid, kes seavad teadmatusest enda ja ka teiste elu ohtu. Praegu on nakatumiskõver pöördunud allapoole ja piirangutest kinni pidamise tulemusel on oluliselt vähem inimesi haigestunud. Seetõttu on eriliselt tähtis, et inimesed mõistaksid, et igaühest sõltub, kui kiiresti viiruse leviku pidama saame

„Seni on politsei lubanud avalikel koosolekutel toimuda tingimusel, et inimesed hoiavad üksteisega vahet. Oleme seda rõhutanud aktiivsematele osalejatele ning juhtinud vajadusel ise inimeste tähelepanu distantsi hoidmisele. Praegu puuduvad kogunemistel korraldajad ja on näha, et nakkusohu vältimiseks seatud piiranguid ei järgita. Seetõttu suunab politsei inimesed meelt avaldama kümneliikmelistesse rühmadesse, nagu piirangud ette näevad," ütles Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder.

Lossi platsil toimuvad avalikud koosolekud ei ole politseis registreeritud ning neil pole ametlikku korraldajat või korrapidajat, kes vastutaks koosoleku pidamise nõuete täitmise ja osavõtjate turvalisuse eest. Nende nõuete rikkumise tõttu on politsei alustanud kaks väärteomenetlust.

„Avalike koosolekute pidamine ja meelsuse väljendamine on inimeste põhiseaduslik õigus, mis pole keelatud isegi tervishoiualases hädaolukorras. Viiruse leviku tõkestamiseks on aga tarvis järgida kehtestatud piiranguid. Praegu võib koosolekule koguneda kuni kümme inimest, kes hoiavad üksteisega distantsi," selgitas Põder.

Terviseameti peadirektori sõnul teeb tänane olukord teda ääretult murelikuks. „Viirus ei vali aega, kohta ega inimest ja kõiki levikuahelaid tuleks lõhkuda, mitte neid juurde luua. Viirus võib teid tabada ka sealsamas meeleavaldusel ja "grupikallistusel", mida võis näha Tallinnas Raekoja platsil. Oma protestihäält saab kuuldavale tuua tõeliselt hoolides, kuid tänane käitumisviis ei ole enam ohutu," ütles Lanno.

Nakkusohu vältimiseks piirab politsei tänasest ligipääsu Lossi platsile, kuhu lubatakse kuni kümme koosolekul osalejat. Politseinikud selgitavad avalikul koosolekul osalejatele kehtivaid piiranguid ning suunavad inimesi neid täitma. Samuti on piirangutest kinni pidamist jälgimas Terviseameti esindajad. Politsei sekkub ka juhul, kui meeleavaldusel tekib oht avalikule korrale või osalejate ja teiste inimeste turvalisusele.