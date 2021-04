Politsei piirab nakkusohu tõttu Toompea lossi eest avalikul koosolekul osalejate hulka

Nimelt on terviseameti hinnangul Tallinna südalinnas toimuvatel avalikel koosolekutel hajutatuse nõude eiramise tõttu varasemast suurem nakkusoht.

Politsei on Lossi platsil avalike koosolekute läbiviimist kõigil päevadel jälginud ning suunanud inimesi hajutatuse nõuetest kinni pidama. Nädala alguses oli hajutatus tagatud, kuid kahel viimasel päeval on sellel osalenud 200-250 inimest ning osalejad pole hajutatuse nõudest kinni pidanud.

"Terviseameti ohuprognoosi kohaselt on rohkem kui kümne inimese kogunemise korral kõrgendatud oht viiruse aktiivseks levikuks. Arvestades, et COVID-19 haigus vajab raskel juhul haiglaravi ning võib lõppeda surmaga, on tegemist ohuga inimeste elule," ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Olukorra lahendamiseks tuleb tema sõnul tagada hajutatus, millega kaitstakse neid, kes seavad teadmatusest enda ja ka teiste elu ohtu. Praegu on nakatumiskõver pöördunud allapoole ja piirangutest kinni pidamise tulemusel on oluliselt vähem inimesi haigestunud. Seetõttu on eriliselt tähtis, et inimesed mõistaksid, et igaühest sõltub, kui kiiresti viiruse leviku pidama saame

„Seni on politsei lubanud avalikel koosolekutel toimuda tingimusel, et inimesed hoiavad üksteisega vahet. Oleme seda rõhutanud aktiivsematele osalejatele ning juhtinud vajadusel ise inimeste tähelepanu distantsi hoidmisele. Praegu puuduvad kogunemistel korraldajad ja on näha, et nakkusohu vältimiseks seatud piiranguid ei järgita. Seetõttu suunab politsei inimesed meelt avaldama kümneliikmelistesse rühmadesse, nagu piirangud ette näevad," ütles Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder.

Lossi platsil toimuvad avalikud koosolekud ei ole politseis registreeritud ning neil pole ametlikku korraldajat või korrapidajat, kes vastutaks koosoleku pidamise nõuete täitmise ja osavõtjate turvalisuse eest. Nende nõuete rikkumise tõttu on politsei alustanud kaks väärteomenetlust.