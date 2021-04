FOTOD ja REPORTAAŽ | Politsei teeb Toompea lossi ees kindlaks, et protestijad järgiksid koroonareegleid. Seni rahvamasse saabunud pole

Politsei on Toompea lossi ette toonud piirdeaiad, millel on ka sildid, kus kirjas, et avalikest koosolekutest tohib praegu osa võtta kuni kümme inimest, kes ei puutu üksteisega kokku. Märgitakse, et kõikjal kehtib 2+2 reegel, mis tähendab, et koos võib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistega hoidma kahemeetrist vahet.

"Lossi platsil liikumine on piiratud, et hoida ära viiruse levik," seisab siltidel.

Veidi pärast üheksat oli platsile kogunenud kümmekond inimest. Kõik uued inimesed kallistavad juba protesteerima tulnuid. Protesti üks ninamees ja Põhja-Tallinna linnaosakogu liige Tanel Gabtšenko, kes tahtvat vahetada nime homsest Daniel Rüütmanniks, lubas seista platsil, kuni vaja. Ta hakkas vaidlema tervisameti ametnikega. "Ma ei karda seda nakkust, ma olen eiranud kõiki piiranguid ja ma pole saanud nakkust," raius mees ametnikele. "Ma olen selle riigi peremees!" pareeris Gabtšenko veel. Lisaks tahtis mees näha nakatunud inimesi ning kohtuda professor Irja Lutsariga.

Vaidlejast möödus üks politseinik, kes näitas kaastundlikult terviseameti ametnikule sõrmedega V-tähte ehk rahumärki. Terviseameti töötaja näitas sama politseinikule vastu ja kuulas vaidleja juttu edasi.

Politsei viis ühe inimese minema, kuid põhjus pole veel selge.

Terviseameti hinnangul on Tallinna südalinnas toimuvatel avalikel koosolekutel hajutatuse nõude eiramise tõttu varasemast suurem nakkusoht.

Politsei on Lossi platsil avalike koosolekute läbiviimist kõigil päevadel jälginud ning suunanud inimesi hajutatuse nõuetest kinni pidama. Nädala alguses oli hajutatus tagatud, kuid kahel viimasel päeval on sellel osalenud 200-250 inimest ning osalejad pole hajutatuse nõudest kinni pidanud.

"Terviseameti ohuprognoosi kohaselt on rohkem kui kümne inimese kogunemise korral kõrgendatud oht viiruse aktiivseks levikuks. Arvestades, et COVID-19 haigus vajab raskel juhul haiglaravi ning võib lõppeda surmaga, on tegemist ohuga inimeste elule," ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno.