Tüli käärib: Slovakkia väidab, et Venemaa saatis neile teistsuguse koostisega Sputnik V doosid

Pärast Slovakkia väidet nõudis Venemaa, et Slovakkia saadaks sajad tuhanded Sputnik V doosid tagasi. Venemaa väitis, et Slovakkia rikkus lepingut.

Slovakkia terviseminister lubas vaktsiini kasutada tingimusel, et kohalik ravimiamet analüüsib vaktsiini. Selgus, et vaktsiini koostis pole sama nende doosidega, mis saadeti Euroopa ravimiametile uurimiseks.

Venemaa otseinvesteeringufond RDIF, kes vastutab vaktsiini ekspordi eest, hakkas Slovakkia väidetele aktiivselt vastu, tituleerides need "libauudisteks". RDIF väitis, et Slovakkia ei testinud vaktsiine heakskiidetud laboriteks ning see on omavahelise lepingu rikkumine ning sabotaaž.