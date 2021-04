FOTOD | Harjumaal hukkus teelt välja sõitnud 69-aastane mees

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Maksim Pekarski rääkis, et hetkel on veel ebaselge, mis asjaoludel täpselt õnnetus juhtus. „Politseinikud kogusid sündmuskohal tõendeid ning menetluse käigus selgitame välja, kuidas ja miks õnnetus juhtus. Esialgsel hinnangul võis tegu olla terviserikkega. Oleme väga tänulikud abi eest õnnetuspaigast möödujatele, kes enne päästjate ja kiirabi saabumist autojuhi sõidukist välja tõstsid ja talle esmaabi andsid. Selline märkamine, kaasinimesest hoolimine ja aitamine on eeskujuks meile kõigile ning väga kiiduväärt.“