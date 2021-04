Professor Irja Lutsar: massvaktsineerimine eakatega ei tööta, küll aga sobib noorematele

"Mul on mõnikord väga kurb vaadata, kui ühiskonna liidrid, kelle puhul on juba teada, et nad peavad kodus olema, ütlevad, et ma ootan terviseameti kõnet," märkis professor Lutsar "Esimeses stuudios". "Eneseisolatsioonist mitte kinni pidamine on üks osa sellest, et meil läks vahepeal väga käest ära," viitas Lutsar tänavuse aasta alguses tekkinud meeletule koroonaviiruse nakatunute tõusule.