Karmen Joller ei kahtle komisjoni soovituses piirata AstraZeneca kasutamist alla 60-aastaste puhul

Joller rõhutab, et eri valdkondade ekspertidest koosnevas komisjonis teevad tööd oma ala tipptegijad. Kuigi AstraZenecaga seotud sõnumid on olnud avalikkuse jaoks segased, suhtub arst muutlikesse oludesse mõistvalt: "Saame ka aru, kui otsus on ühel ajal ühesugune ja hiljem teistsugune." Tema sõnul võibki info kriisis järsku muutuda: "Arstidena oleme valmis kohanema."

Ta selgitab, et perearstidel ei ole aega lugeda läbi tuhandete lehekülgede kaupa teadusuuringuid. "Immunoprofülaktika komisjon on minu ja meie kõigi jaoks absoluutne eeskuju ja autoriteet," lausus Joller.

Komisjoni liige ja teadusnõukoja juht Irja Lutsar teatas eile, et eelistatav on kasutada AstraZeneca vaktsiini vanemaealistel. "See on täpselt sama hea raske haiguse vältimisel, kui kõik teised vaktsiinid," ütles ta. “Ma ei saa mürki võtta, et selline soovitus jääb kehtima, sest uuringud alles käivad,” märkis Lutsar. Kui esimese süsti AstraZenecaga saanud alla 60-aastasel märkimisväärseid kõrvalnähtusid ei esinenud, tasub tema sõnul kindlasti ka teine süst sama vaktsiiniga teha.

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk ütles Maalehele: "Ravikuuri lõpuleviimiseks ja täiskaitse tekkeks on vaja kahte annust ja tõenäosus, et pärast teist annust tekiksid need tõsised harvaesinevad tromboosid koos trombotsüütide vähesusega, on väga väike."