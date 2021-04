Keevitustöödel abis käinud liikluspolitseinik hukkus tööõnnetuses

Õnnetuses hukkunu oli Tartu liikluspolitseinik. Politsei pressiesindaja Kerly Virk täpsustas, et politseinik käis ehitustöödel sõpradel abis ning see ei olnud tema püsitöö. „Sügav kaastunne kõigile lähedastele, sõpradele ja kolleegidele. See on ootamatu ja väga valus kaotus kogu politseiperele. Oleme mõtetes hukkunud kolleegi lähedastega ning pakume igakülgset tuge nii leinas lähedastele, aga ka politseitöötajatele, kes kaotasid niivõrd hea kolleegi,“ märkis Lõuna prefekt Vallo Koppel.

Alles eile kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas paljud politseinikud töötavad mitmel töökohal, et paremini ära elada. Palgapäeval 1150 eurot kätte saav politseinik peab leiba teenima tihti ka mujal, et näiteks pangalaenu saada. „Seetõttu on palgatõusu teema ja suhe, et see võrreldes keskmise palgaga seisma ei jääks, meie jaoks hästi oluline. Kui vaadata andmeid, siis praegu see lõhe pigem suureneb ja lõppkokkuvõttes ohustabki see meie kõigi turvalisust," nentis politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja Janne Pikma.