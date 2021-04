Politsei meeleavaldustest: oleme alustanud kaks väärteomenetlust

Raivo Aeg: selge, et kõiki meeleavaldajaid keegi laiali ajama ei hakka

Isamaa riigikogu saadik, eelmine justiitsminister ja endine kapo peadirektor Raivo Aeg tõdes Delfle, et Eesti politseil võiks olla võimekus, et registreerimata meeleavalduste korraldajad välja selgitada, nendega suhelda ja vajadusel sanktsioone rakendada.



"Ma arvan et see on asjatu, et selliseid meeleavaldusi tehakse. Kui me tahame, et oleks võimalik piiranguid jõustada, jälgida et neid täidetaks, siis paratamtult on vaja sellist organit kes seda jälgib ja vajadusel sanktsioone rakendab. See on täiesti loogiline," leidis Raivo Aeg



"Ega tervet meeleavaldust, kõiki meeleavaldajaid keegi laiali ajama ei hakka, see on selge, seal ei ole mingit sellist ohtu. Küll aga on sellel meeleavaldusel kindlasti oma organisaator ja ma usun, et tänasel päeval Eesti politseil võimekus võiks juba olemas olla, et nad suudavad initsiaatorid välja selgitada, kes registreerimata meeleavaldust korraldavad," rääkis Aeg. "Neilt tuleb paluda, et nad eelnevalt oma üritused registreeriksid ja kui nad ei registreeri, siis on seaduses sanktsioonid olemas."



Aeg mõistab, miks politsei suurte jõududega protestidele ei reageeri.



"Ma saan aru, miks politsei väldib konflikti sellisel küllaltki tundlikul teemal, eks sinna ongi see koer maetud," kommenteeris Aeg seda, miks politsei ehk keskmisest pehmemalt registreerimata meeleavaldustesse suhtunud on. "Aga see meid edasi ei vii. Ükshaaval ei pea muidugi minema meeleavaldajaid karistama, aga kes on organiseerinud selle, nendega tuleb tööd teha, selgitada, mis võib juhtuda, kui nad oma käitumismustrit ei muuda ja vajadusel sanktsioone rakendada."