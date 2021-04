Politsei meeleavaldustest: oleme alustanud kaks väärteomenetlust

„Kuna meeleavaldusel kasutatakse helivõimendust ja see on häirinud tavapärast liiklust, siis tuleb selline meeleavaldus registreerida,” ütles Kirss. „Politsei on Lossi platsi meeleavaldustel avaliku koosoleku korraldamise nõuete rikkumise kohta alustanud kaks väärteomenetlust, sest koosolekud on olnud registreerimata, neil kasutatakse helivõimendust ning puudub määratud korrapidaja, kes vastutaks osalejate turvalisuse eest.”