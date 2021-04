Esmaspäeval toimub COVID-19 vaktsineerimise avalik infotund vene keeles

Eestikeelne infotund toimus juba 17. märtsil. Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Riina Soobik ütles, et tõuke venekeelse infotunni korraldamiseks andis positiivne tagasiside kolm nädalat tagasi toimunud eestikeelsele infotunnile. "Venekeelset infot tarbivate eestimaalaste seas on vaktsineerimisega hõlmatus madalam ning elanikkonna küsitlused näitavad, et nad vajavad rohkem infot ja julgustust," lisas Soobik.