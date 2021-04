Justiitsministeerium uurib ekspertidelt: kas tõsta seksuaalsuhte eapiir 15 või 16 eluaasta peale?

"Seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise juures on mitmeid küsimusi, mis vajavad laiemat arutelu ja spetsialistide arvamust. Üks küsimus on, kas tõsta eapiiri 15 või 16 eluaasta peale. Lõplikku valikut sobiva vanuse osas ei ole veel langetatud ja kuna tegemist ei ole ainult kriminaalpoliitilise otsusega vaid laiema ühiskondliku arutelu tulemusena sündiva otsusega ja sel põhjusel on vajalik kaasata otsustusprotsessi erinevate valdkondade esindajad," ütles justiitsminister Maris Lauri.