VIDEO | Kaos vaktsineerimisrindel! Vaata, kui palju on Tanel Kiik suutnud vaktsineerimisplaanist täita, mis osa logiseb seni

Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaan ja sellega seonduv kommunikatsioon on viimaste kuude jooksul pälvinud palju teravat kriitikat nii tervishoiuekspertidelt kui ka ajakirjanduselt. Täna teatas tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et määrab vaktsineerimise sujuvamaks korraldamiseks projektijuhi. Vaata videost, mis on kirjas praeguses Eesti vaktsineerimise plaanis ning mil määral on suudetud seda järgida.