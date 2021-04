Jürgen Ligi meeleavaldajatest: olen saanud isiklikke tapmisähvardusi

"Mul pole eelnõuga muud pistmist kui et olen temast kuuldes küsinud teksti täpsustamist. Parlamendis, mitte tänaval, ja mitte selle pärast, et esialgne oleks ohtlik, vaid et seadusi nii tehakse. Ülbuseks peetakse siin keeldumist pidada räuskajatele ja laimajatele kõnet," jätkas Ligi.



"Konkreetne kullake on pidanud juba politseile selgitusi andma. Tänan selle eest Eesti Politseid. Aga ta pole isegi postitust eemaldanud. Pole võimalik, et kellelgi ei oleks juba tekkimas kiusatust juhust kasutada ja kogunemised koguvad hoogu. Asi pole minus, vaid selles, et see pole sinimustvalge, vaid Vene trikoloor, mis seda juhib," lõpetas Ligi sõnavõtu.