Soome politsei kahtlustab 46 inimest kogunemisreeglite rikkumises koroonapiirangute vastasel meeleavaldusel

„Osale 46 kahtlusalusest on tehtud trahv kogunemisreeglite rikkumise eest ja mõne puhul on selgunud, et kuritegu ei ole põhjust kahtlustada. Osa juhtumeid läheb eeluurimise kaudu edasi süüdistuse esitamise kaalumisele, sest nõusolekut trahvimenetluseks ei ole saadud või kuriteokahtlustus on vaidlustatud,” ütles juurdlust juhtiv kriminaalkomissar Juha-Matti Suominen.