President võtab "aasta emalt" Malle Kobinilt teenetemärgi tagasi

Teenetemärkide seaduse § 13 lõike 1 punkt 1 järgi võib Vabariigi President otsustada teenetemärgi ära võtta, kui on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises.

Riigikohus otsustas eile, et ei võta menetlusse Malle Kobini kaitsjate kassatsioonkaebust, mis tähendab, et naisele mõistetud vanglakaristus jõustus lõplikult.

Samuti määrati, et Malle Kobin on kohustatud käitumiskontrolli ajal osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis.

Süüd ei tunnistanud Kobin omaks ei Pärnu maakohtu ega Tallinna ringkonnakohtu istungil, väites, et lapsed on kõik välja mõelnud. Küll aga väljendas ta novembri lõpus toimunud ringkonnakohtu istungil esimest korda avalikult kahetsust: „Väga siiralt kahetsen, et ma teatud hetkedel ei leidnud teistsuguseid võimalusi. Siiralt kahetsen, et ma ei nõudnud KOV-idelt tugiisikuid, ja kahetsen, et lasin ennast mõjutada abivajavatest lastest ja probleemide ees seisvatest ametnikest, mille tagajärjel need rasked lapsed oma koju võtsin.”