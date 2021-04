Lavrov: Euroopas ollakse Sputnik V-le loa andmise venimise üle rahulolematud

„Venemaa president Vladimir Putin on jutuajamistel Euroopa liidritega, sealhulgas Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga, korduvalt edastanud konkreetseid andmeid selle kohta, kes millisel päeval saatis avaldused [registreerimiseks], millal saadeti täiendavad dokumendid. Me lähtume sellest, et EL-il on mingid oma reeglid, tavad, kombed,” ütles Lavrov. „Me tahame koostööd teha ja see, et vaktsiini Sputnik V heakskiiduprotsess võtab Euroopa Ravimiametis nii palju aega, kutsub juba, te näete, Euroopas esile rahulolematust.”