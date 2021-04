Lavrov: Venemaa vastab kõigile USA ebasõbralikele sammudele

„Seda on keeruline kommenteerida. Vastame me igasugustele ebasõbralikele sammudele, see on endastmõistetav. Kuni ma ei ole näinud mingeid konkreetseid otsuseid, ei tee ma mingeid avaldusi. Olen lugenud teateid selle kohta, et administratsioon viis lõpule Venemaa vaenuliku tegevuse ülevaatamise. Kuidagi kiiresti õnnestus see neil,” ütles Lavrov.