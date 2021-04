Läti ära puterdatud vaktsiinihanke eest kaotas töö tervishoiuministeeriumi kõrgeim ametnik

Henkuzensi üle alustati distsiplinaarjuurdlust, sest vastutavad ametiisikud langetasid otsuse osta vähem Pfizeri/ BioNTechi vaktsiini, kui oli võimalik. Selle aasta algul viis see oluliselt suurema vaktsiinipuuduseni Lätis, kui oli teistes Euroopa riikides. Selle tagajärjel on Läti praegu üks Euroopa Liidu halvemate vaktsineerimisnäitajatega riike, vahendab LSM.

Pavļuts ütles pressikonverentsil, et Mūrmane-Umbraško on vastutav selle eest, et ei korraldatud vaktsiinide hanke läbipaistvat ja jälgitavat protsessi. Hankeotsused langetanud töögrupp ei dokumenteerinud oma koosolekuid, mis kutsuti kokku vajaduse järgi.